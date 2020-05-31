COLLEGE OF THE CANYONS – Class of 2020
This is the list of graduates from Canyon of the Canyons!
Jessie D. Abarques
Vanessa Lynn Abel
Gisselle Laiah Acevedo-Premo
Craig Acito
Harrison Adams
Madison Kristina Adams
Malina Aliya Adams
Stephanie Addae
Jacob Anthony Adler
Mahnoor Adnan
Natalia Romina Adorno
Jedwyn Navarro Advincula
Jessica Taylor Agarpao
Elizabeth Gayane Agazaryan
Valerie Dawn Agcopra
John Roger Aguilar, III
Luis Enrique Aguilar Reina
Jailene Aguilera
Mireya Verenice Aguilera
Claudia Roxana Aguilera-Trebilcock
Maritza Aguiniga
Ricardo Aguiniga
Sydney Belle Agyepong
Zara Ahmad
Michelle Aispuro
Dante Mathew Aivazian
Calvin David Alagala
Julian Sebastian Alba
Yesenia Alba
Christopher Albarran
Sheraz Albukhari
Rene Anthony Alcantar
Sandy Michelle Alcaraz
Savannah Hope Alcarez
Ribika S. Alemneh
Natalie Alfonso
Robert Anthony Alfonso
John Nobile Allen
Lindsay Nicole Allen
Desiree Alonso
Janire Alonso
Cheyenne Marie Alonzo
Victoria Lacey Alonzo
Raven Alexandra Alsop
Julia Alvarado
Krystel Melissa Alvarado
Alan Alvarez
Joshua Cayanan Alvarez
Samantha Kathleen Alvarez
Omar Alanis Alzate
Andrea Nicole Amaya
Gabriela Yaneth Amaya
Veronica E. Amaya
Terin Ambat
Lara Ambusa
Andrew Amezcua
Nahal Amiraslani
Juan Carlo Amorsolo
Alyssa Danielle Amundson
Denise Curiel Anciola
Chloe Dawn Andersen
Neelam Andersen Rojas
Autumn Rose Anderson
Jennifer Marie Anderson
Noah Anderson
Breanna Rozette Mallari Andrade
Jake Dawson Andrews
Katie Lynn Andrews
Collin Russell Andrus
Joseph Edmund Ang
Roselyn Anna Angilau
Karla Fabiola Anguiano
Halle Kimberly Antoine
Nathan Keola Antone
Wendy Antonio
Emil Arakkal Antony
Emmanuel Olisaeloka Anumba
Aaron Jordan Aplaon
Arielle Nadja Aquino
Melvin Aquino Jr
Nikki Mae Corpuz Aquino
Antranik Kevork Arabian
Zahra Francesca Arabshahi
Marybelle Christine Aragon
Rejina Kristin Contreras Aralar
Argenis Arana Godoy
Basil “Firetruck” Aranda
Jordan Elizabeth Arceneaux
Bretton Taylor Archer
Jonathan Alexander Archila
Sheila Rae Arquero Arciaga
Radjan Arellano
Radjan Zafra Arellano
Deahnna Dezrie Argota
Noah Alexander Argota
Tanya D. Arguera
Sean Bryce Arison
Kareem Safi Ariss
Maria Fernanda Armienta Ojeda
Leslie Andrea Arredondo
Jorge Luis Arreguin Plaza
Jose Alberto Arriaga
Tyler Griffin Arrowsmith
Jacquelyne Arroyo
Margarita Arroyo
Alexandra Lovelle Asi
Mariette Assaad Boutros
Mark Nader Attaalla
Brian M. Atwater
Jade Autumn Aubuchon
Cassandra I. Auck
Damaris Ahmon August
Katherine Melissa Austin
London R. Austin
Nicole Angela Austin
Ryan Christopher Austria
Angelica Marie Avalos
Michelle Sarai Avalos
Osvaldo Eduardo Avalos
Sofia Avalos
Nicole Rose Avendano
Jaslyn K. Avila
Matthew Adam Avila
Nicolas H. Avila
Tatiana Yazmin Avila
Connie Yamileth Avila Rangel
Clarissa Avina
Matthew Mina Awad
Gabriel Fernando Ayala
Lindsey Maye Ayre
Mia Marie Babich
Maria Angeline Bachini
Anna Rose Back
Carolyn Charlene Badgley
Olivia Marie Baez
Hannah Katherine Buchanan Bailey
Samantha Ann Bailey
Casey Gay Bailey-Gaines
Holly Anne Baker
Kiya Marie Baker
Brandon Dikran Balayan
Jorge Enrique Baldarrago
Anthony Giovanni Baldinelli
Fernando Ballesteros
Evan James Balmain
Jaina Lousine Balouzian
Michele Elizabeth Balsz
Arnoldo De Jesus Baltodano
Amanda Ann Balzer
Marylou Banales
Anthony Allen Bang
George Anthony Banna
Daisy Banuelos
Fernando Banuelos, Jr.
Marlen Banuelos
Michelle Banuelos
Adalia Barajas
Angel Prince Barajas
Christina Gomez Barajas
Randy Rajkumar Barase
Frances Sotelo Barba
Elie Barbar
Salam Barbar
Kayla Jean Barbieri
Ian Raul Barbosa
Andrea Barboza
Gerardo Barboza
Vanesa Barcenas
Aubrie Danielle Barfield
Samantha Paige Barios
Riley Christine Ann Barker
Kylie Jeanne Barkle
Benjamin A. Barr
Marileidy Barreira
Jennifer Johana Barrera
Jennifer Barrera
Spencer Francis Barrett
Breana Michelle Bartl
Sara Bashash
Jennifer L. Bass
Nimran Bassi
Bathke K. Leonard
Walter Ryan Baur
Jennifer Bautista
Ariana Wali Bayaz
Amber Tarvin Bayer
Nardos Wondafrashe Bayou
Brianna Elizabeth Bazler
Karla Kristal Becerra Banuelos
Christine Mala Beck
Andrew Cade Becklin
Jacob Alton Bednar
Christopher Jordan Beggs
Melissa Tomasa Behm
Stacy Marie Behm
Regina Rugayan Belangue
Rebekah Louise Belardes
Tara Marie Bello
Itziely Marylin Beltran
Andrea Benavides
Matthew Evan Bench
Drew Patrick Bennett
Matthew Brandon Bennett
Kian Anders Bensend
Thomas James Benson
Braeden Pruis Berentsen
Juan Carlos Beristain Perez
Nathaniel James Berkebile
Joshua Vincent Bernabe
Vianey Bernabe Erazo
Cesar Bernal
Lenee Edmina Bernal
Steve Bernal
Katelyn Ashlee Berndt
Shayna Sarah Bernstein
Valerie Caitlin Bernstein
Emily Edith Berryhill
Stephanie Esther Bertran
Brittany Lauren Besse
Sabrina Betancourt
Gina Marie Bevan
Priya Kaur Bhogal
Daniella Louise Erika Biller
Charatza Bionson
Demi DeVon Bishop
Madelyn Kay Blaha
Jason Matthew Blahut
Barbara Ann Blaisdell
Nathaniel Austin Blake
Kailey Grace Blankenship
Kaitlyn Lissette Blau
Hayden Howard Bleecker
Matthew J. Bleemers
Alyssa Marie Bliss
Gladys Nicole Boateng
Daiana Bogosian
Antonio Bokun
Trevor James Anthony Bonier-Mendez
Gerardo Cristian Amedee
Bonnet Santiago
Natalie Nicole Bono
Emily Taylor Booker
Jazmen Marre Borden
Melodie Borja
Joseph Botros
Michelle Elizabeth Bowen
Paul Boxler
Sierra Joan Boyajian
Kyle Harrison Boyd
Megan Lilly Boye
Mary Christine Boyle
Jordan A. Braggs
Amber Helen Brandmeyer
Cynthia Liza Bravo
Rosangela Naomi Bravo
Mitchell Bryan Braxton
Marion Charles Breault
Matthew Allen Breitinger
Caden Brenner
Steven Michael Brentnall
Natalie Rose Brice
Luisa Fernanda Brizuela
Stephanie Lorraine Brock
Bradley Bartholomew Brown
Hunter Dennis Brown
Jaelen E. Brown
Tanner R. Brown
Erica Bryan
Arelia V. Buard
Jasmine Nicole A. Buce
Robert Alexander Bulanadi, Jr
Andrew HR Bullock
Ashley Bullock
Kellen Charles Bulmer
Nathan H. Burke-Tan
Justin Dean Burrow
Isabella Jolie Bush
Mark Bussard
Mark Robert Bussard
Gabriel P. Bustos
Corrine Louise Butler
Marco Antonio Caballero Jr.
Renee Gabrielle Caballero
Bridget A. Caffrey
Heather Marie Cage
Haiyue Cai
John Paul Caire
Teresa I. Calderon
Samantha Marie Serrano Calove
Cole Bruce Campagna
Caitlin M. Campbell
Chloe Larynn Campbell
Shawn Kelly Campbell
Gretel Sara Campi Perez
Diana Graciela Campos
Everardo Campos
Matthew Miguel Puentespina Campos
William Austin Campos, II
Guillermo Sosa
Jasmine Joanne Campos-Grijalva
Celso Campoverde
Louis Camua
Kayla Paige Canepa
Nicole Andreina Canjura
Sofia Vanessa Cano
Heather Nadine Cantoni
Naticia-Dei Dizon Caranto
Megan Ashley Carbajal
Jennifer Yamileth Carballo
Rebecca Ruth Carbone
Tanya Suzanne Cardenas
Desiree Nicole Cardiel
Dennys Fransico Cardona Pleitez
Paullette Yolanda Cardona
Renzinald C. Cardona
Sarah Colleen Carey
Sarah Anne Carlson
Anthony Michael Caron
Keri Lynn Carpenter
Fernando Carrasco Segura
Johan Christopher Carrascoza
Sara Catalina Carreno
Citlalli Annabel Carrera
Jessica Carrera Martinez
Emma Lee Carrigan
Alejandro Carrillo
Aliaya Sierra Carrillo
Luis Alejandro Carrillo
Omar Andres Carrillo
Samantha Ann Carrillo
Sunday Rose Carrillo
Mark Masao Carriveau
Latoya K. Carty
Jasmyn Marie Casados
Evelyn Casillas Nunez
Nicole Maria Casillas
Yvette Mariah Casillas
Susana Castagna-Martinez
Carlynne Rose Ayalde Castaneda
Diego Castaneda
Roland Nicholas Miranda Castillejo
America Fernanda Castillo
Hugo Alberto Castillo
Isaac Daniel Castillo
Isabell Castillo
Jasmine Castillo
Oscar Castillo-Mendoza
Shenny Fernanda Castillo
Shenny Castillo
Tyler Alexander Castillo
Allan Castillo Diaz
Cindy Stephanie Castillo Ibanez
Mark Anthony Castrellon
Mariana Alejandra Castro
Michelle Castro
Monica Castro
Rommel Fabellon Catajay
Mattea Bret Cattaneo
Andrew H. Cavero
Rees Alan Cawley
Sebastian Catarina Mendez Cazares
Jasmine Cea
Therese Nicole De Leon Cecilio
Andrew Leonel Ceja
Viviana P. Ceja
Jasmine Celedon
Sonia Cena
Karina Centes
Jerry C. Cerda, Jr.
Elybeth Cervantes
Mayra Isabel Cervantes
Airam Sunja Cevallos
Nathalia Caballa Chacon
Mercy Chaidez
Kristine Adrianna Chalmers
Brooke Alexandria Chambers
Susan Chamling
Joshua Allan Chance
Colin Daniel Chapman
Michael Chau
Miriam Elizabeth Chau
Carlos Manuel Chavarria
Art Anthony Chavez
Art Anthony Chavez
Itzel Guadalupe Chavez
Matthew James Chavez
Morgan Marie Chavez
Myra Viviana Chavez
Olivia Monique Chavez-Veloz
Nicole Chernyak
Kenneth T. Cheung
Charlie Chica
Alan Antonio Chinchilla
Martin Louis Chingcuangco
Audrey Chloe Chiu
Savannah Mireya Chiu
Natalie J. Choo
Serena Chouhan
Heria Mei-Yan Chow
Afra Chowdhury
Millen Chowrusmeekul
Emily Kaitlyn Ciabuca
Alex Cianca
Arin Andrew Cinocco
Michael Anthony Cipperley
Crystal Rose Clark
Lisa Christine Clark
Steven Scott Clayton
Dorothy Rose Clemena
Randy Elliot Clemons
Katie Anne Clinkunbroomer
Maria Lynn Clouthier
Sarah Elizabeth Coffin
Katelyn Diane Cole
Linda Louise Coleman
Joshua C. Colgan
Jacob B. Collier
Melissa Brianne Collins
Serena Laurel Collins
Sydnie Erin Collins
Taylor F. Collins
Kassandra Colmenero
Kurt Lewis Conde
Kathleen Shea Conley
Jamie Suzanne Conlin
Jason Michael Conner
Marco Antonio Contreras
Yessenia Ruby Contreras
Liz Cook
Brianne Elizabeth Cooper
Jacob Andrew Cooper
Jennifer Renee Cooper
Kayla Lynn Cooper
Lauren Cooper
Aaron Michael Corbett
Stephanie Cordero
Steven E. Coreas-Rauda
Brittany Isabel Rebosura Cornell
Alexis Isabel Corona
Edward Jesse Corona, III
Alexandra Elizabeth Coronado
Edwin E. Corpus
Raquel Corral
Daniella Correa
Gladys Kristine Cortes
Tyler Reyes Cortez
Carter H. Cote
Rachael Kristen Council
Anthony Sebastian Covarrubias
Daniel Antony Covarrubias
Justin Ray Covarrubias
Dylan Ryan Crawford
Ryan James Crema
Karina Renee Crist
Anthony T. Croupe
Ali Cruz
Jennifer Cruz
Juan Cruz, Jr
Madison Leena Cruz
Melanie E. Cruz
Mariah Keahny Cuahutle
Chelsea Diane Cubias
Wendy Lizbeth Cuevas
Maria Guadalupe Cuevas Marquez
Dunya Cukurova
Makenna Nicole Cullen
Julienne Dela Cruz Cunanan
Samantha Marie Dela Cruz Cunanan
Jessica Anne Cunha
Nathalie Cupen
Ismael Rene Curiel
Ruben Reyes Curiel Jr.
Richard Andrew Curl
Richard A. Curl
Tyler Robert Curry-Wong
Kristen “Kitty” Cutshall
Marcos Antonio Da Silva
Selena Ehab Dahabreh
Darlene Nicholle Dalope
Allison Mae Dalton
Victoria Wendinda Dangtoumda
Araxie Daniel
Jodi Lynn Daniels
Trina Marie Darakjy
Marola Daus
Efrain Alejandro Davalos
Olivia Micayle David
Lance Austin Davidson
Luke Remington Luther Davis
Ryan Timothy Davis
Kohper Kristina Dawson
Jenny Rose-Day Cota
Jeremy Clark Day
Katie Scarlett Liyan Day
Michael Timothy Day
Cesar Manuel Jaime De Haro
Javier De la Cruz
Emily De la Cueva
Armando De Los Santos
Chelsey Faye Dekker
Neena Rae Del Rosario
Andrew Ray Del Valle
Julietta Daniela Del Valle
Beatriz De La Cruz
Alyssa Deborah Delarosa
Jessica Delazari
Christina Deleon
Marisa Leanna Deleon
Alberto E. Delgado, III
Chrystal Nohely Delgado
Johnnica Hanzi Hababag Delgado
Marisol Delgado
Olivia Necole Delgado
Noelle Chloe Delos
Palig Demirjian
Dylan Alan Demuth
Alyssa Bonny Derham
Kiera Jackson Desvarieux
Kelly Ann Dettmann
Gladis L. Dewey
Melissa Michelle Dewey
Sukhmeet Kaur Dhillon
Megan Lynn Di Stefano
Alexis Junior Diaz
Anthony Daniel Diaz
Gabrielle S. Diaz
Matthew William Diaz
Nathalia Diaz
Roxana Diaz
Ryan Theodore Diaz
William Josue Diaz
Ilia Dibellini
Jonathan Noe Diego
Elijah Deon Dillard
Kaitlyn Nicole Dillon
Maria Christine Dionora
Kideam Kream Diouf
Argelene Suarez Dizon
Eden Carreon Dizon
Tien Thi Cat Do
Nathan Grant Dodge
Caylee Marie Dolan
Jacquelyn Claire Dolan
Alexandra Grace Dolman
Brian Daniel Dombrowski
Taylor Renee Dome
Sarah Elizabeth Domier
Matthew Jordan Domingo
Camille Isabella Dominguez
Sonya Elena Dominguez
Brenda Lissette Donis
Daniella Dos Santos Medeiros
Christian Anthony Doty
Amanda Doucette
Samantha Mercedes Douglas
Raffi Hagop Doumanian
Brittany Christina Douthitt
Betty Jane Dove
Meghan Lorraine Dragaloski
Matthew Dugan
Rebecca Ann Dugger
Chayan Duha
Austin Davis Dulaney
Bridget Jones Dunitz
Cayden Kenneth Dunn
Marko Soriano Duque
Nicholas Duran
Yasmen Khairi Eddik
Craig Forest Edmondson
Omoafe Angel Emerald Edo
Anthony Allen Edwards
MariaFe Anne Edwards
Anna Ling Effinger
Patrick Ryan Egan
Jacob Nathaniel Eichensehr
Levon Andranik Ekmekchyan
Shereen El Ariss
Tarek El Massri
Rashad El Alay
Noureldin Ahmed Elbakly
Elise Gabrielle Eley
Grace Elias
Steven Max Elias
Vanessa De Leon
Daniel Wesley Ellis
Carlo Legaspi Eloriaga
Shelia Marie Embola
Carrie Anne Emmons
Erick Enciso
Alma Anahi Enriquez
Ayleen Vanessa Enriquez
Viridiana Enriquez
Gabriel Marcelo Erazo
Alexander Aaaron Escobar
Jastin Escobar
Kasey Escobar
Patricia Erika Esguerra
Soraaya Eslamieh
Celida Espain
Juan Carlos Esparza, Jr.
Ingrid Yesenia Esparza Bojorquez
Karen Espericueta
Tom Arturo Espinoza
Amanda Perez Esqueda
Erick Esqueda
Tristan Victor Esquivez-Flota
Brian Nicholas Estarella Murphy
Alondra J. Estrada
Layla Emanni Estrada
Melissa Ashley Estrada
Vanessa Estrada
Michael Ackim Eugene
Cherise Michelle Evans-Lambert
Mohamed Ezzat
Carlos Daniel Fabian
Jacob Dylan Fadness
Kris Ruth Falkengren
Walter Falla
Natalie Grace Fanfassian
Ana Paula Farano
Jeremiah Robert Farrell
Zain Tariq Fattani
Nadia Guadalupe Fausto
Judy Favis
Tang Favish
Noor Zaithoon Fawaz
Mohamed Zaid Fayyaz
Franco Ivan Feigelmuller
Oliva Felix Sesmas
Daniel Lane Fennessy, Jr.
Grace Erin Ferguson
Allysa Jaye Frankera Feria
Dominic Lorenzo Fernandez
Eva Fernandez
Gabriela Dominique Fernandez
Philip Fernandez
Chelsey Lynn Ferrer
Jordan Keoni Fields
Ryan A. Fiero
Cathlina Marie Figueroa
Vanessa Maria Figueroa
Mariela Figueroa-Ruiz
Connor William Francis Finnegan
Cassandra Lee Firemark
Miranda Lauren Firth
Vladislav Valeryevich Firtich
Blake Lawrence Fisher
Forest Trenton Fisher
Stella Marie Fisher
Aimee Marie Fishwick
Haley Lyn Fite
Kassidy Michelle Fitzpatrick
Megan Ann Flavin
Kimberly Dawn Fleming
Anthony James Flores
Antonio Flores
Carlos Gabriel Flores
Daisy Elizabeth Flores
Gabriel Flores
Jazmine Flores
Juan Felipe Flores Salis
Luis Mauricio Flores
Luis Mauricio Flores
Roberto Eugenio Flores
Hannea Eileen Flores-Lopez
Derrick Dale Flowers
Nicole Carina Fontora
Jenifer Ashley Foote
Carmele Alicia Forbes
Nicolas Rene Forno
Brianna Kay Fosnaugh
Kenneth Scott Fountain
Manda Fralick
Daniel Thomas Francis
Lauren A. Franco
Austin Garrett Frank
Marcelo M. Fregoso
Erik A. Frettlohr
Kiara Rose Frey
Ivan Alejandro Frias
Kyle Victor Fridlund
Kristen Joy-Howard Fries
Teresa Maria Fritz
Eliam Cesar Fuentes
Joshua Fuentes
Lilybeth Fuentes Avila
Jason Norio Fujii
Praditya-Wicaksana Anyabwile
Fulumirani
Anai Gabriel
Alan James Gadaire
Megan Nicole Gade
Francis Xavier Gaertner
Rachel Gabrielle Gagnon
Daniel Humberto Galdamez-Vasquez
Kate Rose Gallant
Andrew Joseph Gallardo
Paulynn Afante Gallardo
Giselle Diane Gallegos
Marisela Gallegos
Erica Gallo
Hannah Renee Galloway
Alexis Lisette Galvan
Dyleanna Kristen Galvan
Karen Madeleine Galvan
Maricruz Gama
Julian Camilo Gamba
Michelle Gamba
Navoda George Ganlath
Elizabeth Anne Gannon
Alan Garcia
Alessandra Mae Garcia
Alessandra Mae Garcia
Andrew Garcia
Ariana Roshelle Garcia
Cesar Christopher Garcia
Daniela Avila
Desiree Christine Garcia
Diana Garcia
Jessalyn Anahi Garcia
Jesse Edward Garcia
Johnny Jerico Garcia
Jordan Garcia
Josebelle Marie Manalad Garcia
Lulina Garcia
Merylin Celeste Garcia
Natalie Garcia
Nicholas Garcia
Nicole Garcia
Nika Hope Garcia
Raquel Eunice Garcia Palencia
Raquel Garcia Palencia
Rosa Jennifer Garcia
Sarah Brittany Garcia
Shakti Melissa Garcia
Theresa Garcia
Valerie Amber Garcia
Yajaira Garcia
Rosy C. Garcia Castro
Martin Garcia-Angel
Kimberly Garcia-Ramirez
Violet Marie Garner
Marilyn Ivette Garza
Rebecca Garza
Thomas J. Gasca
Allan Gascon
Candice Mikiel Marie Gatchalian
Pamela C. Gatchalian
Danielle Alexandra Gauthier
Michael-Giovanni Gavotto
Michael Gavrizescu
Inderjeet Singh Gawra
Camryn Anne Gelfo
Max John Gentner
Natalie Frances George
Andres Germon
Victoria Aristea Gershick
Lena Niari Geuvjehizian
Tyra Azadeh Ghamghamy
Nazlee Ghannadi
Melissa Anne Ghattas
Avneet Ghotra
Amanda Chloe Isabella Giacomoni
Theresa Noelle Gianopulos
Moira Kelly Gibbons
Justin Gil
Lizbeth Stephanie Gil
Maria Guadalupe Gil
Alyssa Marie Gilkerson
Madison Love Gill
Paris Marie Gillinger
Cambria Sienna Gillon
Jayme Leigh Gimenez
Melissa Giraldo
Devon Earl Givens
Miles Glapa-Grossklag
Sofia Helena Glassford
Scott Aaron Glazer
Lance Tristan Go
Tamarah Sarah Kruse-Go
Grant Allen Goad
Corinne Elyse Godschalk
Mark Gofman
Enrique Gomez
Gisela Gomez
Ilse Anahi Gomez
Julianne Kassidy Gomez
Juliette Camille Gomez
Karina X. Gomez
Priscilla Liliana Gomez
Priscilla Liliana Rivas-Gomez
Sergio Gomez
Viviana Gomez
Rebecca Gomez-Serna
Cameryn Nicole Gonzales
Denise Gonzales
Aaron James Gonzalez
Adam Paul Gonzalez
Brenda Yessenia Gonzalez
Brianna Monique Gonzalez
Carla Gonzalez
Celeste Jasmin Gonzalez
Daisy G. Gonzalez
Elizabeth Gonzalez
Fernando Gonzalez
Ivan Gonzalez
Jan Paul Gonzalez
Kassandra Sulema Gonzalez
Lorena R. Gonzalez
Naileah Karmin Gonzalez
Nathan Solomon Gonzalez
Sebastian Gonzalez
Austin Peter Good
Holly Mae Goodin
Hunter Christian Goodin
Jessica Marie Goodspeed
Nathan R. Goshay
Christopher Michael Gosnell
Matthew Gosparini
Elijah Aaron Gragas
Pablo Enrique Gratas, II
Amanda Carol Gray
Garrit Gordon Fairbanks Green
Jonathan Bradley Greene
Tiffany Anne Greenfield
Abigail Taylor Greenly
Kaley Ruth Gregory
Bethany Joy Grey
Adam Matthew Griffeth
Heather Faith Griffiths
Yana Grigorov
Tanner Shane Grin
Jordan Anthony Grisaffi
Tyler Austin Grodell
Catherine Grace Groscost
Andrew E. Thomas Guaderrama
Jovana Samantha Guardado
Madison Rae Guardado
Tatiana Isabella Guardado
Jazmin Elizabeth Guardado Palacios
Madisyn Angelle Gudino
Anthony Jesus Guerra
Karen Guerrero
Paulina Marie Guerrero
Joey A. Guieb
Diana Guillen
Francisco Guillen Memije
Amanda Mary Guirguis
Sienna Lee Gundry
Antonio Gutierrez
Donna M. Gutierrez
Elvira Rocio Gutierrez
Josue Gutierrez
Richard Keith Gutierrez, Jr.
Ronald Orlando Gutierrez
Stephanie Gutierrez
Anaeli Elizabeth Guzman
Ashley Giselle Guzman
Cindy Janet Guzman
Ethel Hapa Guzman
Jasmine Guadalupe Guzman
Kenneth Jesiel Guzman-Medina
Marie Lynn Gwynne
Alex Kaspar Haddad
Matthew Salim Haddad
Paige Sarah Haffamier
Aubrey Raquel Haffner
Aaren Brent Haggins
Ryan Mathew Haith
Lizabeth Zoe Hakonsson
Jeremiah Lee Hale
Jacob Jason Haley
Jacob Jason Haley
Andrew Donald Hall
Kaitlin Nicole Halverson
Kareem Hamade
Salan Hamamah
Blake Allen Hamm
Changheun Han
Simon Han
Susie Han
George Sameh Hanna
Nancy Hanna
Aileen J. Hansen
Carly Elizabeth Hanson
Kristina Marie Hanton
Ian Michael Happel
Skylar Chase Harchuck
Carter Allen Hardin
Emily Christine Harer
Randall Frank Harn
Christopher Dylan Harness
Laurel Payton Harnish
Manuel De Jesus Haro
Eaven Belen Harrington
Adrianna Rose Harris
Dane Tyler Harris
Brady J. Hart
Jessica Emerald Hart
Kaitlin Nicole Hart
Maycie Jean Hartmann
Harutyun Harutyunyan
Brittany Kristen Hassen
Cheyenne Charlotte Hatch
Dallas Taylor Hattox
Celine Haugen
Nicholas Nathan Haviland
Michael Jacob Hawley
Kyle Clair Hawn
Karlee Hayden
Nathaniel Joseph Hays
Avery Michelle Hazard
Alex Leroy Heacock
David Paul Heath
Benjamin Michael Hefner
Geena Taylor Heitz
Brace B. Helton
Tara Eileen Henchey
Alonzell Rahshaun Henderson
Thomas Denton Henderson, II
Camille Megan Henson
Devon Marlo Henspeter
Andrea Fabiola Hernandez
Andrea Nataly Hernandez
Andrea Amalia Hernandez
Antoinette Monique Hernandez
Benito Hernandez
Briana Yarimi Hernandez
Celeste Patricia Hernandez
Citlalli G. Hernandez
Deisira Hernandez
Denise Yesenia Hernandez
Faith Jazmine Hernandez
Jariquel N. Hernandez
Jessica Hernandez
Jose Alberto Hernandez
Josie Elizabeth Hernandez
Justin Devin Hernandez
Kacie Rochelle Hernandez
Kevin Anthony Hernandez
Nicholas F. Hernandez
Oscar Emilio Hernandez
Samantha McVoy Hernandez
Sarah Elise Hernandez
Sonia Lissbeth Hernandez
Stephanie Yvette Hernandez
Taylor Makena Hernandez
Uriel Hernandez
Vanessa M. Hernandez
Vidal Jose Hernandez
Anthony Arturo Hernandez-Duenez
Lydia L. Hernandez-Duenez
Jeremy Alexander Herndon
Alina Jailene Valencia Herrera
Angelina Marie Herrera
Bryan Herrera
Cristina Herrera
Kristie Paola Herrera
Stephanie Herrera
Francisco Alejandro Herrera Canchola
Mariella Haydee Herrera Lopez
Lance Herrod
Jeremy Allen Hester
Courtney Rae Heys
Jason Raymond Hickman
Brandon Frank Hicks
Cody Michael Hicks
Andrea Elizabeth Hidalgo
Lauren Mayana Hiesl
Sydney Emmalena Higginson
Andrea Allison Higham
Danielle Megan Hilario
Jessica Ann Hildebrandt
Samantha Bernadette Hines
Brian Joseph Hinnenkamp
Francesca Wong Hoang
Danielle Janette Leilani Hoapili
Karley R. Hoban
Samantha Lyn Hobbs
Danielle Victoria Hochman
Eden Gala Hocutt
Justin Konrad Hoenig
Christina Nicole Hoerner
Dana Jynette Hoffman
Matthew Emmanuel Hoffman
Skylar Adeline Hogan
Alexis Taylor Holland
Hanna Elisabeth Hollenbach
Rory Michael Holloway
Angela Ann Holowka
Alissa Holt
Rylee Madison Holwager
Kendyll Diane Holzmann
Joshua S. Hong
Ankidouna Hormoz
Stacy Ashley Horta
Belal K. Hosn
Mariam Hossine
Lila D. Hotwagner
Luke David Hovey
Kristen Hovis
Cade Makule Howard
Jacqueline Darleen Howard
Holly Howell
Hai Mo Hu
An-Chiao Huang
Pei-Chen Huang
Erika B. N. Carino
Ian Zachary Hughes
Daniel G. Hungerford
David Alexander Hunt
Michael Anthony Hunt, II
Robert Earl Hunter
Shannon Michelle Hunter
MacKay Hurtado
Danielle L. Iancului
Alexia Ibarra
Frida Fernanda Ibarria
Kristina Ibarzabal
Joseph Ibrahim
Charles Chineze Ike
Ivan Kristopher Baldo Ilagan
Lance Mark Iliev
Jennifer Nicole Imai
Lucy Indoian
Daniel Gerardo Infantozzi
Gerardo Alexander Interiano
Jenna Irvin
Sophia Emily Irving
Cody R. Isaacs
Aleen Iskandafi
Fatima Binte Islam
Ashley Izarraraz
Mary Maritza Jabagchourian
Mary Maritza Jabagchourian
Katya Jacinto
Brittany Kathleen Jackson
Brittany Tonyani Jackson
Courtney Leann Jackson
Glenn Coven Jackson
Glenn C. Jackson, Jr.
Larry Charles Jackson
Cassandra Elizabeth Jackson-Grijalva
Kevin A. Jacob
Nikkole Sharmila Jacob
Luis Sergio Jacobo
Stephanie Ann Jacobo
Connor Scott Jacobson
Ashton Michael Jaeger
Trevor Jakeman
Mikayla Rose Jakubecy-Gibson
Sean F. Jamadar
Natalie Riann Irvine Janes
Kayleigh Emma Jankowski
Ailsa Jaquez
Alexis Jaramillo-Jimenez
Lora Marie Jaramillo
Vanessa Rae Jaramillo
Samantha Mari Jarrah
Karen Jauregui
Reesha Javaid
Beatriz Ann V. Javellana
Dannah Francesca Salanio Javier
Spenser Rae Masako Jeffrey
Jarrett C. Jellison
Andrew John Jennerson
Matthew Patrick Jennerson
Andrew James Jensen
Kathryn Marie Jensen
Byron Paul Jespersen
Daniela Alejandra Jimenez Pardo
Destinee Leilani Jimenez
Jessica Jimenez
Karina Jimenez
Lizeth Maria Jimenez
Marisa Alani Jimenez
Martin Jimenez
Vanessa Jimenez
Ellesse Felice Johnson
Joseph James Johnson
Kennedy Ashley Johnson
Nik William Johnson
Rosalyn Belarga Johnson
Shaun Loyd Johnson
Tyler William Johnson
Jeneique Devanae Johnston
David James Jolicoeur
Amanda Elaine Jones
Ethan Jones
Marisa Marie Jones
Trista Elizabeth Jones
Erik D. Jong
Valerie Jean Jordan
Kamryn Amelia Jorgenson
Tyler Jonathan Jovel
Leo Fabio Jovel Garcia
Angel James Juarez
Daniella Ellen Juarez
Jocelyn Juarez
Casey Cullen Judge
Daniel Goodwin Judy
Jessica Nicole Judy
Christian Juico
Madison Layne Julien
Chang Woo Jung
Isaiah Leon Justice
Ryan Antonia Juttner
Mariam Kabba
Chan Indersingh Kahlon
L. Peter Kallon
Lauryn G. Kanagi
Captain Catch Kanan
Aashna Kandhari
Adriana Nicole Kane
Kailey Elizabeth Karonis
Isabella Christina Kay
Adhith Karthikeyan
Garrett Lawrence Karzin
Dakota Kass
Nathan Archer Katz
Manmeet Kaur
Ramandeep Kaur
Joel M. Kavuma
Kyle Toshiro Kawamoto
John Carl Keaton
Justin Winston Keh
Kayle Lorraine Keledjian
Jessica Alessandra Keller
Jacob Simon Kelley
Madison Leeann Kellogg
Jasmine Rivera Kelsey
Curtis Eugene Kelso
Aron Thomas Kemp
Karen Kenehan
Rita Kristine Kenjoian
Marissa B. Kennedy
Jessica Michelle Keszey
Debra Ann Key
Eilbera Khachi
Mina Fouad Khalil
Justen Matthew Khalili
Afzal Khan
Kirsten Khan
Muhammad Mohsin Khan
Mohamed K. Khattab
Tahmina Khatun
Varaga Khechoomian
Alyssa Mackenzie Kikalo
Garrett David Kilgore
Myles Steven Killpatrick
Brandon G. Kim
Daniel Ire Kim
Erin Kim
Eun A Kim
Jeremiah Sejoon Kim
Jonathan Jimin Kim
Josephine Kim
Minju Kim
Nikki Kim
Robin Yushin Kim
Sewon Kim
YongJun Kim
Allison Renee King
Allison R. King
Damon John King
Jenna M. King
Nathan Harrison King
Sabrina King
Krysta Michelle Kiraly
Ryan Edward Kirkelie
Kawira Naa Shidaa Kiruja
Jason Christopher Kisanaban
Matthew David Kistler
Adam M. Kiswardy
Joseph Taylor Kivi
Karli Jonelle Klar
Kyle Steven Klippenstein
Jesse Corto Kloo
Shannon Elizabeth Klopfenstein
Justin Michael Kluszczynski
Hannah Patrice Kniffen
Joseph William Knightley
Brooke Taylor Knight-Owen
Matthew Eric Knutson
Eunji Ko
Sue Jin Ko
Haruka Koda
Sharon Anne Kohl
Alicia R. Kontis
Chloe Cassandra Koons
Chase B. Korell
Alex Kate Kornegay
Anita C. Kornick
Megan N. Koscki
Robert K. Koshak
Austin Paul Kramer
Kimberly Dominique Kryshak
Sugandha Kumra
Raj Kunamaneni
Richard-Kyle Fernandez Kuo
Gabriela A. Kurtz
Courtney Taylor Kutzer
Cassidy Rae La Fleur
Perla Elisea Laborde
Cameron Joseph LaBrie
Daniel Ryan Lacap
Tristan James-Thurman Lacefield
Jamie Violeta Lachica
Janiece Marie Lackey
Samuel Raymond Laconico
Darren Michael Laforge
Taylor Elisabeth Lahs
Chia-Chen Lai
Gina M. Lamas
Fatima Angelica Landeros
Kaitlyn Rose Landess
Collin J. Lane
Meghan Rheannon Langdale
Sean Patrick Alden Langdale
Alyssa Marie Lara
Aryanna Nicole Lara
Fernando Lara
Joan S. Lara
Sandra Lara
Peter Oliver Larson
Sarah Joyce Larson
Sherie Lynn Larson
William S. Latch
Samuel Lau
Nicholas Arevalo Laureys
Katrina Lavarro
Jules Lavigne
Marjorie Grace Law
Savannah Lawson
Venezuela Alicia Lawson
Deanna Rosa Lazaro
Anthony Joseph Lazzara
Juan Carlos Ledezma Andrade
Alyssa Noelle Lee
Austin Dean Lee
Bobae Lee
Bryan T. Lee
Dong Jae Lee
Jaeho Lee
Joseph D. Lee
Moriah Laneice Lee
Chloe Elizabeth Lehman
Elvis Daniel Lemus
Kevin Aaron Lemus
Erick David Lemus Braham
Emma K. Lennarz
Alexandria Bree Lents
Jeremiah Samuel Leon
Kevin E. Leon
Matthew Daniel Leon
Paolo Emiliano Leon
Luke Christopher Leonard
Elizabeth Anne Lestage
Cailyn M. Letzer
Elijah James Lewis
Jeniffer Leyva
JiaLi Li
Jae Yeon Lim
Jaehee Lim
Fernando Lima Garcia
Sheryl Ann Lima
Mariah Grace Lima
Jessie Lin
Megan Marie Lindsay
Noah Patrick Linkes
Kiley Samantha Lipari
Jacob Thomas Lira
Gabrielle Nicole Lisi
Alyssa Nichole Literal
Blake Anthony Littleton
Mimi Liu
Sir Silverglade Rainfall Livengood
Natalie Elizabeth Lloyd
Max Ryan Loeb
Briana Lisette Loera
Cristina Cecilia Lombardo
Ivan Jose Lomeli
Chase Longan
Diamond Desiree Longs
Alberto Lopez
Alexis Nicole Lopez
Ana Marina Lopez
Anissa Celeste Lopez
Ariel Raylene Lopez
Brenda Lopez-Garcia
Briseida M. Lopez
Deanna Marie Lopez
Diana Alejandra Lopez
Edgar Daniel Lopez
Edwin De Jesus Lopez
Emily Maritza Lopez
Jaime Lopez
Jose Luis Lopez
Joseph Richard Lopez
Juan Lopez
Makaila Elizabeth Lopez
Mauricio Lopez
Rudy Lopez
Samantha Angelica Lopez
Selena Lopez
Stephanie Lopez
Tomas-Cris Lopez-Kirklin
Pablo Daniel Lopez Garcia
Perla Lorenzo
Joel David Loth
Meagan Alyssa Lowrey
Careena Loy
Clarissa Deana Loya
Stephannie Marie Alcaraz
Alexandra Pilar-Micaela Lozano
Carlos Armando Lozano
Noah Conquest Lubell
Cameron L. Lucio
Angie Luna
Jonathan Ulyses Luna
Joshua Patrick Luna
Thomas Fredrick Lund
Amanda S. Lutfi
Casey Spencer Luyando
Joseph Ethan Ly
Summer Rose Ly
Ryan David Lydon
Ann Marie Lyman
Dax Lyman
Malia Aurora Macabitas
Maria Geraldine Macam
Matt Maceda
Aaron Mack
Christopher E. Mack
Conor Roux MacKinnon
Cynthia A. Madia
Michael John Madrid
Georgia Marie Abrenica Magaling
Katelyn Rose Magallon
Patricia Magana
Arlene Virginia Magdaleno
Elaine Majuan
Elaine De la Caridad Majuan
Audriana Emilie Maldini
Antonio DeJesus Maldonado
David A. Maldonado
Leonardo Sebastian Maldonado
Rebecca Jessica Malinao
Nariman Cyrus Maloo
Edwin Mamo
John Nikko B. Manalastas
Isabella Delia Mancebo
Rebeca Eliza Mancia
Natalie Lauren Mancini
Mahliza Nicole Manglapus
Blake Steven Mann
Megan Ashley Mannix
Antonella Mantovani
Reyne Manzano
Kevin Francis Manzon
Andres Alejandro Maravilla
Alexandra O. Marchese
Michelle Delcano Marcial
Rebecca Manoush-Rose Mardikian
Maya N. Marien
Gabriel Marin
Vincent R. Marino
Francisco Mariscal
Aubrey Elizabeth Marmol
Lorraine Azarraga Maroon
Mona Martha Maroun
Kenneth Scott Marquez
Rebecca Desiree Marquez
Vilma Jeanette Marroquin
Jason Wayne Marshall
Kamryn Denise Martell
Micah John Martenson
Alexandra Elena Martin
Joseph Paul Martin
Joshua D. Martin
Stephen M. Martin
Daniel Martines-Talavera
Alex Martinez
Alina Alexus Martinez
Anaelsi Martinez
Anthony D. Martinez
Ariana Ysell Martinez
Briana Martinez
Carlos Giovanni Martinez
Daniella Martinez
Debbie Vanessa Martinez
Diana Karina Martinez
Emely L. Martinez
Erica Rene Martinez
Lizbeth Martinez
Lupita Anaissa Martinez
Madison Meea Martinez
Matthew Anthony Martinez
Sheyla Joselyne Martinez
Shyleen Darlene Martinez
Vanessa Martinez
Xanthe Alexis Martinez
Maria Nayely Martinez Castaneda
Katherine Ivonne Martinez Morales
Danielle Christina Martinez-Espinoza
Denise Marie Maryniak
Jeanne Therese Cordon Masangcay
Brittany Marie Mason
Alexis Sophia Mastrangelo
Micah N. Matte
Brittney Nicole Matthews
Carly Christine Mattila
Breeana Kamille Maus
Megan Danielle Maxwell
Karen Maya
Jerod C. Mayer
Fernanda Mayorga
Wendy Susanna Mazariegos Valencia
Jacob Mazun
Alexander Haddon McGill
Anthony Thomas McBride
Julia Stephanie McCauley
Devan Ashton McCoon
Megan Tayler McCormack
Tawnya Christine McCoy
Hayley Taylor McDonald
Sydney Ellen McDougal
Connor Reilly McElligott
Izabella Dorothy McGillivray
Timothy McGinley
Rebecca Mae McGuire
Peter Kestrel McHaddad
Samuel Ransom McHaddad
Ariel McLaurin
Lianne Marie McMahon
Sophie Mayumi McMurdy
Taylor Dawn Meck
Kimberly Marie Medeiros-Gutowski
Jesus Adrian Medina
Kendall E. Medina
Melanie Leanna Medina
Paola Lorena Medina
Samantha Nicole Medina
Vanessa Medina
Wendy Joanna Medina
Stacey Fabiola Medrano
Mark Charles Meegan
Anthony Mejia
Ashley Annette Mejia
Isabel Noemi Mejia
Justene Anna Mejia
Ana Patricia Melchor
Pedro Melchor
Uriel Melchor
Christian Melgar Melendez
Eric Jacob Melendez
Nancy Melendez
Phoebe Belle Melikidse
Alexis Mendez
Brenda Mendez
Davis Alexander Mendez
Jennifer Mendez
Jose Luis Mendez
Pauline Isabel Bering Mendez
Priscella K. Mendez
Shaunna Michelle Mendez
Alice Marina Mendez Barrundia
Faith Rosemaire Mendonca
Edgar N. Mendoza
Eva Judith Mendoza
Lesly Mendoza
Vincent Hugo Mendoza
Madelein Clair Meng
Dominic Joseph Menolascino
Kayla Loren Menolascino
Ruth Carmel Mercado
Jeffrey Gabriel Merino
Maria Del Carmen Merino Martinez
Chelsey Merrill
Lorraine A. Merritt
Radu Mesesan
Alexsandra P. Meza
Melinda Kay Mielkus
Natalie Mikaeli
Tiffiny Mary Mikaeli
Joshelyn Millan
Allison Milena Miller
Leslie Marie Miller
Halie J. Milligan
Sabrina Rose Milligan
Michael Andrew Milosevich
Joelle Ah-hyun Min
Christopher Jared Minns
Allison Ibeth Miranda
Matthew Miranda
Juana Mireles
Kylie Elizabeth Mirrett
Wyce Alexander Mirzad
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Johnathan Jeffrey Mitchell
Makinzie Rose Mitchell
Tyler Douglas Miura
Mauricio A. Mixco Magana
Alyssa Nicole Molina
Edgar Jovany Molina
Jennyfer Molina
Paolo Nicolas Molina
Stephen Anthony Molina
Gustavo Monarrez
Emmely Castillo Mongcal
Ivan Arturo Monreal
David Montalban
Jeannette Montano
Kyle Anthony Montano
Carlos Montano Pineda
Luis Angel Montejano
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Kyle Richard Montes
Sarah Juliana Montes
Sebastian Montes
Cade Hardiman Montgomery
Lara Mikol Monti
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Monique Gloria Montoya
Jonathan Haarim Moon
Aaszah Jerane Moore
Cassie Jeannette Moore
Cassie Jeannette Moore
Devin Joseph Moore
Flora Renea Moore
Genesis Andrea Mora
Jacqueline Mora
Miranda Maria Mora
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Aaron David Morales
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SANTA CLARITA CHRISTIAN SCHOOL – Class of 2020
This is the list of graduates from Santa Clariita Christian School! Richard Bruce AmeySummer Lynn BholaTylare Robert William BlackKyjuan Elias CannadyAlicia Renee CastilloPaige Noelle ClaytonJadon Ray De RevereEmanuel Yousef ElhiluTaylor Jayden EvansSamantha Jo...
VASQUEZ HIGH SCHOOL – Class of 2020
This is the list of graduates from Vasquez High School! Allison AcevesMaria Alba VillaltaWilliam AlfordAnthony AlvaradoAbigail AndreKacy ArguellesJessica BaumanJacqueline BeltranMarco Antonio BenitezAbby BluhmCheyenne BuxkemperBrady ChikatoRyan ChurginRiley...
LEGACY CHRISTIAN SCHOOL 8th Grade Graduates – Class of 2020
This is the list of 8th Grade graduates from Legacy Christian School! Natalie AlmedaFaith AlrabadiBradley BiedebachJenna BrinkmanKalissa CollinsBenedetta DaugereauPeyton DeBearFaith DevensZemirah Dixon-SmithEvan GrewalEffire GrossRitta HajjarHolly...
ABOUT THE MAGAZINE
Santa Clarita Magazine has set a high standard for excellence in advertising for over 29 years. A family owned and operated business, Santa Clarita Magazine has grown with the Santa Clarita Valley since 1990 and become the #1 place to advertise locally.
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