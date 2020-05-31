WEST RANCH HIGH SCHOOL – Class of 2020
This is the graduating class from West Ranch High School.
Angelica Calucin Abejaron
Abigail Elizabeth Abraham
Eric M. Abrahamian
Kaashir Adnan
Elizabeth Akinyi Aduwo
Ryan Luis O. Agatep
Aaron Chad Agcopra
Pauline Jordan Aglubat
Kevin Anthony Aguilar
Ethan Steven Aguillon
Michael Andre Aivazian
Ariaan Alavi
Allison Jenny Alben
Sierra Anaya
Olivia Emilia Andrade
Brandon Matthew Arana
Steven John Aranda
Joshua Noel Arcilla
McKenzie Amber Arnold
Harneet Kaur Arora
Jasleen Kaur Arora
Andrew Scott Ashlock
Layth Attar
Hannah Linnea Atwood
Evan Quinn Avalos
Adrian Jesse Avendano
Kristina Kristy Bagdasaryan
Mariah Rosa Balandran
Michael Balasbas
Ethan Jayden Balgemino
Ariana Rose Banerjee
Elizabeth Anne Banescu
Jasmine Banna
Jared Luke Barlavi
Mark Richard Barrios Jr
Kyle Jordan Bateman
Amanda Christine Baumgartner
Sabrina Wali Bayaz
Isabelle Rose Bayona
Angelo Vincent Becerra
Lucas Emilio Bedoya
Benjamin Behle
Pierre Adel Bekhit
Jacob Klevatt Bentley
James Willis Bentley III
Charmaine Marina Chavez Bentzen
Cason Zane Berrendaffan
Luisalina Dolores Bersach
Spencer William Birchall
Ryan Burge Black
William Bryce Blackwell
Maximilian Anthony Booth
Dallin Christian Borrowman
Mia Simone Bradner
Tara Elise Bramen
Cory Michael Evan Brick
Aaryn Diane Brink
Riley Kale Brunet
Jonathan Dean Bryant
Bryce Thomas Buchanan
John Michael Kupono Buchanan
Reiger Allen Burgin
Graham Aaron Byrd
Samantha Calzadillas
Carina Janelle Cardenas
Isabella Tellez Carrasco
Alex Guzman Carrillo Jr
Justin Shay Carver
John Dennis Castillo
Miguel Angel Catalan
Aaliyah Celeste Cedillo
Giovanni Blu Milch Cesoni
Ruby Esmeralda Chavez Rodriguez
Angelie Ou Chen
Claire Eunseo Cho
Rachel Young Mee Cho
Kelsey Noelle Choe
Aaron Ryan Christian
Garett William Christofferson
Sung In Chun
Angelina Ciuffo
Dylan Scott Clark
Anthony Damon Cohen
John Michael Collier
Joshua Constantino
Nina Andrea Contin
Robert Phillip Corlett
David Corona
Eduardo Antonio Corretjer Molina
Cade Daniel Costic
John Christian Cotti
John Paul Csoti
Allen Ian Gutierrez Cuevas
Trey Jordan Damaso
Raymond Gary Oktollik Daniels Jr
Delaney Cole Dasner
Dylan Davari
Solomon Robert David
Connor Evan Davis
Lucas Graham Davis
Norvin Andrew Davis
Isabel Cristina de Armas Rivera
Mateo Sebastian De Leon
Daniel Deme
Lena Alina Demir
Katherine Leah Dervin
Riddhi Desai
Evan L. Diaz
Bradley Robert Dillin
Maia Alina Domic
Liberty L. Dominguez
Jessica Faith Doty
Olivia Paulina Doyle
Zachary Terrance Drake
Demitri Valentino Duran
Dayton Ehrlich
Chase Isabelle Eisenberg
Jonah Aziz El-Farra
Lauren Julia Elscott
Alexa Gabrielle Empleo
Malone Sylvia Erickson
Austin Valentino Shawket Erzrumly
Darren Eskandar
Adrian Michael Esparza
Portia Kyli Espino
Angelene Nichol Estiandan
Julia Estrada
Hannah Elizabeth Everitt
Ryan Garett Factora
Ryan James Farr
Zohaib Tariq Fattani
Tyler Ray Felipe
Brooke Delaney Fenenbock
Tyler Michael Fenster
Eric John Findon Jr
Andrew Thomas Francis Fisher
Isabella Maria Fletcher
Jasmine Eileen Flores
Kaitlin Ann Flores
Mateo Ohmad Flores
Gracie Anna Flynn
Blake Vincent Foley
Ariana Olivia Ford
Savannah Marie Forte
Mina Wagde Fouad
Adin Sivan Fournier
Ronin Adlai Fournier
Camille Elisabeth Franson
John Matthew Frias
Mitchell Dean Frus
Lauren Elizabeth Fuess
Jessica Lynn Furr
Raymond Walter Furr
Justin Robert Gadbury
Danielle Liseth Gaddas
Lauren Francisca Gaglione
Angelina Victoria Gaines
Maximus Hawk Gannon
Gwyneth Grace Garate
Isabella Rose Garcia
Nicole Ashley Garcia
Seth Daniel Garden
Sean Kuria Gatua
Racquel Gee
Jacob Seth Gendein
Zachary Allen Gerhart
Isabella Grace Gervasi
Dzhulyetta Samvelovna Gevorgyan
Adelina Ghamelian
Eva Grace Gibson
Gabriel Inverness Gifford
Charlize Glass
Jacob Andrew Glazer
Hannah Nicole Chiong Go
Olivia Kim Lan Go
Gwenyth Maren Golden
Owen Alexis Gomez Sanchez
Michaela Gonzalez
Robert Joseph Gordon
Sarah Audrey Gordon
Keely Elizabeth Graybill
Joseph Byron Green
Caylen Patricia Greenberg
Aidan James Greene
Griffin Stephen Grider
Jessica Rose Grubbs
Alyssa Raquel Guerrero
Kaylee Marie Guevara
Melvin Agtarap Guieb Jr
Adam Mitchell Guss
Christian Thomas Gutierrez
Skyler Christine Haas
Robin Siena Haggenmiller
Kayla Jorden Halberstam
Jocelyn Diane Hall
Justin Andrew Hall
Trevor Ronald Earl Hansen
Sami Muzammil Imran Haq
Taimur Syed Hasan
Dominik Hasek
Rahil Hashmi
Aaron Edwin Hedwall
Alison Zina Hekimyan
Benjamin Raul Nollido Hernandez
Marlena Hernandez
Valentina Hidalgo
Blake Jared Hildebrand
Zoe Kaitlynn Hill
Christina Kim-My Ho
Nathan Alexander Hoang
Ian Jacob Hodge
Grace Adeline Hofer
Olivia Margaret Hoffmann
David Alexander Horta
Rachel Rebecca Howard
Breawna Joy Howse
Rebecca Anne Hudson
Ted Sun-Joong Hwang
Somar Iskandafi
Allison Ann Jacobs
Bryce Alexander Jacquet
Gage Alexander James
Justin B. Jang
Lauren Alyssa Jarrard
Haley Jordyn Jauregui
Jennifer Briann Jenneman
Min Jun Jeon
Nathan Jerzykowski
Ethan Dimitrus Johns
Beverly Johnson
Noah Gordon Johnson
Brady William Jones
Isabel Jones
Jacob Sun Jun
Jeemin Jung
Logan Fredrick Kane
Christopher Sungjae Kang
Kyra Michelle Abigail Karatsu
Farid Kardouh
Kyle Alexander Mitsugi Kato
Julieta Mary Kazaryan-Mader
Karen Lin Ke
Jordan Kennedy
Connor Bradley Kerr
Emily Keshishi
Shirin Mariam Khedher
Aaron Kim
Allison Kim
Andrei Denisovich Kim
Andrew Jin Kim
April Kim
Douglas Jae Rok Kim
Elise Kim
Eunice Hyun Hee Kim
Ivy Hea Bin Kim
Joseph Soo Kim
Josephine S Kim
Katie Jion Kim
Megan Ga Yun Kim
Nicole Hyunjee Kim
Ryan J Kim
Sage Moriichi Kita
Joanna Ha-Yeon Koh
Noah William Koons
Carson James Lagana
Sami Maher Lahham
Alexandra Nicole Lamb
Anthony Michael Lambrinidis
Nicolette Sophia Larez
Krystar Mayleang Lay
Ashton Lee
Christina Jaeyeon Lee
Esther SooJin Lee
Shinyoung Isabella Lee
Sophie Lynn Legler
Liz Allison Lindain
Oviya Logesh Mythili
Benny Lopez
John Michael Yap Lopez
David Sebastian Lopez-Aleman
Carlos Alberto Loza Alcaraz
Natalie Hayes Lubarsky
Quynn Camilla Lubs
Qianjia Chika Ma
Masimilliano Macias
Hasan Mahammadli
Margaret Nicole Alvarado Malinao
Austyn Hope Malynn
Maridian Rose Malynn
Andrea Victoria Marin Manalo
Katelyn Alexandria Mann
Katelyn Justine Mansoor
Lara Kaitlin Marcus
Cristian Andrew Marentes
Madison Ashley Marks
Elise An-Mei Marshall
Ashley Nicole Martin
Dominick Xavier Martinez
Dustin Martinez
Noah Montes Martinez
Michelle Martinez Vargas
Christopher Ryan Martinsen
Nicholas Christopher Martinsen
Maica Noelle Matias
Laine Elizabeth Matkin
Emily Diane Maxey
Brandon Jackson Mayer
Autumn Raine McCarter
Gavin Scott McCormick
Kyle Landon McCrea
Ethan Michael McCune
Amanda Marie McGeorge
Taylor Morgan McLaughlin
Alexandro Medina Amador
Julie Christine Mennuti
Matthew Merritt
Michael Milan Metcalf
Jason Edward Mickel
Matthew Joshua Miehe
Gavin Scott Miles
Alexander Hayden Miller
Ethan Derek Miller
Kenna Shae Miller
Joanna Marie Mincy
Warisha Sarah Mirza
Anna Isabel Molina
Arianna Celeste Monson
Daniel Montalban
Ariana Montana
Sian Lynne Moon
Kyle Jaydon Moore
Max Anthony Morales
Ismael Andres Tristian Moreno III
Charles Christian Morici
William Michael Mulry
Rachel Nicole Murillo
Rudy Jesus Murillo
Jake Ryan Murray
Danielle Ericka Nalangan
Vladislav Nam
Samuel Sem Namkoong
Mihir Narayanan
Tiana Negri
Amelia Grace Nesheim
Cooper Mason Ney
Reagan Paige Nibarger
Clara Gianna Nicolazzo
Brian Whea Sung No
Sally Nouri Arciniega
Kirsten Kayla Nubla
Emily Elizabeth Nuttall
Sue Binn O
William Eunsuk Oh
Reed James Olmstead Jr
Marcus Isaiah Orillo
Ricardo OrnelasFrias
Bryan S. Orozco Gonzalez
Stanley Ossyra
Daniel Thomas Ostlund
Benjamin Oren Oz
Paris Bailey Paal
Ashley Navarro Pagsibigan
Isaac Seunglee Paik
Daniel John Painter
Kade Pait
Kati Lee Pak
Jether Bustos Palomo
Rushikesh Yogesh Pande
Allison Hyerin Park
Elena Athena Park
Eugene Brian Park
Minsuh David Park
Mackenzie Taylor Perez
Nicholas Andrew Perez
Sabrina Marie Perez
Arianna Yanel Perez-Alvarez
Benjamin Arthur Peterson
Katelyn Rei Peterson
Nicholas Joseph Peterson
Alicia Michele Pezzullo
Jeffery Alexander D Phillips
Tasha Phornpituck
Neiko Keiyan Pittman
Katelyn Nicole Pluma
Shayne Cleveland Pobanz
John Patrick Polk
Hailey Julianna Ponce
Michael Matthew Ponto
Alayla Carolyn Porter
Emma Williams Porter
Francesca D Portiz
Renee Marie David Portugal
Johnnie Ray Owen Poucher
Sasha Michelle Preston
Federica Preti
Elijah Marshall Priwer
Elizabeth Grace Provencio
Victor Manuel Puente
Angela Qian
Gabriel Quinonez
Priscilla Natalie Quintanar
Cynthia Esha Rahman
Zoe Ann Ramaekers
Lisbeth Jacqueline Ramirez Rodriguez
Ryan Shane Raoufi
Arianna Leah Rashtian
Tyler Lee Reese
Tomas Theodore Alan Reid
Thomas Quinn Reller
Jackson Jacob Reyes
Kimberly Marbeli Rincon Sarabia
Jackie Jiang Roche
Luke Wilson Rodas
Diana Rodriguez
Joceline Rodriguez
Dylan Andrew Rogers
Zachary Belisario Rogers
Anna Na Eun Roh
Arianna Jordan Romagnano
Hunter Daniel Romine
Zachary Micheal Ruff
Madison Ashley Ruiz
Laela Grace Russell
Aseem Singh Sachdeva
Jacob Matthew Sada
Samantha Kate Sakata
Sommer Angelita Salazar
Mia Gabrielle Salin
Bridget Lynn Sanchez
Jacob Daniel Sanchez
Terrindeep Singh Sandhu
Isabella Nickolle Ferraz Santos
Mason James Savery
Ella Therese Sawaya
Travis Jack Schoelen
Kevin Scott Schultz
Kristen Erika Schulz
Max Griffin Segal
Robert Todd Seidel Jr
Mitchell J. Sell
Clyde Yoonsuk Seo
Julia Rose Serraino
Samantha Yonne Serrano
Jenneh Sierra Sesay
Anya Samir Shah
Kylie Shin
Alexis Raquel Shrewsbury
Dominique Francessca Singer
Thierry Ottavio Sirias
Pamela Amber Smay
Emma Victoria Smithson
Joshua Stephen Snow
Hamin H. Song
Atharva Sontakke
Ashley Lynn Sontos
Ashlee Alyssa Soria
Luke Thomas Soule
Madison Rowena Spell
Maxwell Ethan Sperber
Alexa Taylor Spitzer
Luke Mathew St Amand
Jacob Andrew Starsmere
Tracy Anne Sterkel
Solomon Charles Strader
Matthew Alexander Striplin
Hannah Rose Sullivan
Olivia Summerell
Natalie Sung
Anne Clarisse Taguba
Alea Mavis Allaga Talosig
Ninna Paula Jugueta Tamisen
Kori Tamondon
Brian Scott Tao
Alyssa Rae Tapia
Chad Tarr
Emily Rose Thompson
Hailey Ann Thompson
Lauryn Grace Thompson
Benjamin James Thurston
Matthew Asher Todd
Sarah Marie Togneri
Jonathan William Tong
Jordyn Elizabeth Tons
Richard Edward Tons
Alissa Marlene Torres
Izac Manuel Torres
Vincent Huy Tran
Alyssa Tam-Anh Truong
Brendan Matthew Tull
Caitlin Lopez Udarbe
Karl Rendell A. Uvas
Emely Lizette Valdes
Zachary Stanley Van Bennekum
Jacklyn Nicole van der Colff
Pauline Vartany
Ryan Michael Verbeck
Jennifer Villalobos
Jessica Villalobos
Joshua Royce Enriquez Vitor
Mackenzie Stevens Voll
Maya Therese Waegner
Symphony Parii Nebechi WalterEze
Isabel Kaye Wamsteker
Mary ShiaoJing Waugh
Shea Jordan Weiner
Abigail Welch
Alexander Cole Welch
Andrew Jacob Welch
Jocelyn Grace Wells
Olivia Jill West
Logan Taylor White
Joseph Wayne Wilson
Jenny WongFoster
Benyapa Phoebe Wongphatarakul
Jamie Woodhouse
Christopher Irwin Woodland
Phoebe Jolie Woods
Robin Dae Woon
Ian Stuart Wright
Hendrix Halen Wylde
Brandon Robert Wyre
Ashley Jingshan Xiang
Alex Xu
Myra Yamazaki
Gina Yang
Isabell Ann Yaralian
Joshua Cory Yosfan
Adam Patrick Zdawczyk
Isabel Zheng
McKenna Nicole Ziegler
Alicia Marie Zimmerman
Warren Thomas Zugbaum
ADVERTISE WITH US
COLLEGE OF THE CANYONS – Class of 2020
This is the list of graduates from Canyon of the Canyons! Jessie D. AbarquesVanessa Lynn AbelGisselle Laiah Acevedo-PremoCraig AcitoHarrison AdamsMadison Kristina AdamsMalina Aliya AdamsStephanie AddaeJacob Anthony AdlerMahnoor AdnanNatalia Romina...
SANTA CLARITA CHRISTIAN SCHOOL – Class of 2020
This is the list of graduates from Santa Clariita Christian School! Richard Bruce AmeySummer Lynn BholaTylare Robert William BlackKyjuan Elias CannadyAlicia Renee CastilloPaige Noelle ClaytonJadon Ray De RevereEmanuel Yousef ElhiluTaylor Jayden EvansSamantha Jo...
VASQUEZ HIGH SCHOOL – Class of 2020
This is the list of graduates from Vasquez High School! Allison AcevesMaria Alba VillaltaWilliam AlfordAnthony AlvaradoAbigail AndreKacy ArguellesJessica BaumanJacqueline BeltranMarco Antonio BenitezAbby BluhmCheyenne BuxkemperBrady ChikatoRyan ChurginRiley...
ABOUT THE MAGAZINE
Santa Clarita Magazine has set a high standard for excellence in advertising for over 29 years. A family owned and operated business, Santa Clarita Magazine has grown with the Santa Clarita Valley since 1990 and become the #1 place to advertise locally.
FOLLOW US
SANTA CLARITA MAGAZINE