WEST RANCH HIGH SCHOOL – Class of 2020

This is the graduating class from West Ranch High School.

Angelica Calucin Abejaron

Abigail Elizabeth Abraham

Eric M. Abrahamian

Kaashir Adnan

Elizabeth Akinyi Aduwo

Ryan Luis O. Agatep

Aaron Chad Agcopra

Pauline Jordan Aglubat

Kevin Anthony Aguilar

Ethan Steven Aguillon

Michael Andre Aivazian

Ariaan Alavi

Allison Jenny Alben

Sierra Anaya

Olivia Emilia Andrade

Brandon Matthew Arana

Steven John Aranda

Joshua Noel Arcilla

McKenzie Amber Arnold

Harneet Kaur Arora

Jasleen Kaur Arora

Andrew Scott Ashlock

Layth Attar

Hannah Linnea Atwood

Evan Quinn Avalos

Adrian Jesse Avendano

Kristina Kristy Bagdasaryan

Mariah Rosa Balandran

Michael Balasbas

Ethan Jayden Balgemino

Ariana Rose Banerjee

Elizabeth Anne Banescu

Jasmine Banna

Jared Luke Barlavi

Mark Richard Barrios Jr

Kyle Jordan Bateman

Amanda Christine Baumgartner

Sabrina Wali Bayaz

Isabelle Rose Bayona

Angelo Vincent Becerra

Lucas Emilio Bedoya

Benjamin Behle

Pierre Adel Bekhit

Jacob Klevatt Bentley

James Willis Bentley III

Charmaine Marina Chavez Bentzen

Cason Zane Berrendaffan

Luisalina Dolores Bersach

Spencer William Birchall

Ryan Burge Black

William Bryce Blackwell

Maximilian Anthony Booth

Dallin Christian Borrowman

Mia Simone Bradner

Tara Elise Bramen

Cory Michael Evan Brick

Aaryn Diane Brink

Riley Kale Brunet

Jonathan Dean Bryant

Bryce Thomas Buchanan

John Michael Kupono Buchanan

Reiger Allen Burgin

Graham Aaron Byrd

Samantha Calzadillas

Carina Janelle Cardenas

Isabella Tellez Carrasco

Alex Guzman Carrillo Jr

Justin Shay Carver

John Dennis Castillo

Miguel Angel Catalan

Aaliyah Celeste Cedillo

Giovanni Blu Milch Cesoni

Ruby Esmeralda Chavez Rodriguez

Angelie Ou Chen

Claire Eunseo Cho

Rachel Young Mee Cho

Kelsey Noelle Choe

Aaron Ryan Christian

Garett William Christofferson

Sung In Chun

Angelina Ciuffo

Dylan Scott Clark

Anthony Damon Cohen

John Michael Collier

Joshua Constantino

Nina Andrea Contin

Robert Phillip Corlett

David Corona

Eduardo Antonio Corretjer Molina

Cade Daniel Costic

John Christian Cotti

John Paul Csoti

Allen Ian Gutierrez Cuevas

Trey Jordan Damaso

Raymond Gary Oktollik Daniels Jr

Delaney Cole Dasner

Dylan Davari

Solomon Robert David

Connor Evan Davis

Lucas Graham Davis

Norvin Andrew Davis

Isabel Cristina de Armas Rivera

Mateo Sebastian De Leon

Daniel Deme

Lena Alina Demir

Katherine Leah Dervin

Riddhi Desai

Evan L. Diaz

Bradley Robert Dillin

Maia Alina Domic

Liberty L. Dominguez

Jessica Faith Doty

Olivia Paulina Doyle

Zachary Terrance Drake

Demitri Valentino Duran

Dayton Ehrlich

Chase Isabelle Eisenberg

Jonah Aziz El-Farra

Lauren Julia Elscott

Alexa Gabrielle Empleo

Malone Sylvia Erickson

Austin Valentino Shawket Erzrumly

Darren Eskandar

Adrian Michael Esparza

Portia Kyli Espino

Angelene Nichol Estiandan

Julia Estrada

Hannah Elizabeth Everitt

Ryan Garett Factora

Ryan James Farr

Zohaib Tariq Fattani

Tyler Ray Felipe

Brooke Delaney Fenenbock

Tyler Michael Fenster

Eric John Findon Jr

Andrew Thomas Francis Fisher

Isabella Maria Fletcher

Jasmine Eileen Flores

Kaitlin Ann Flores

Mateo Ohmad Flores

Gracie Anna Flynn

Blake Vincent Foley

Ariana Olivia Ford

Savannah Marie Forte

Mina Wagde Fouad

Adin Sivan Fournier

Ronin Adlai Fournier

Camille Elisabeth Franson

John Matthew Frias

Mitchell Dean Frus

Lauren Elizabeth Fuess

Jessica Lynn Furr

Raymond Walter Furr

Justin Robert Gadbury

Danielle Liseth Gaddas

Lauren Francisca Gaglione

Angelina Victoria Gaines

Maximus Hawk Gannon

Gwyneth Grace Garate

Isabella Rose Garcia

Nicole Ashley Garcia

Seth Daniel Garden

Sean Kuria Gatua

Racquel Gee

Jacob Seth Gendein

Zachary Allen Gerhart

Isabella Grace Gervasi

Dzhulyetta Samvelovna Gevorgyan

Adelina Ghamelian

Eva Grace Gibson

Gabriel Inverness Gifford

Charlize Glass

Jacob Andrew Glazer

Hannah Nicole Chiong Go

Olivia Kim Lan Go

Gwenyth Maren Golden

Owen Alexis Gomez Sanchez

Michaela Gonzalez

Robert Joseph Gordon

Sarah Audrey Gordon

Keely Elizabeth Graybill

Joseph Byron Green

Caylen Patricia Greenberg

Aidan James Greene

Griffin Stephen Grider

Jessica Rose Grubbs

Alyssa Raquel Guerrero

Kaylee Marie Guevara

Melvin Agtarap Guieb Jr

Adam Mitchell Guss

Christian Thomas Gutierrez

Skyler Christine Haas

Robin Siena Haggenmiller

Kayla Jorden Halberstam

Jocelyn Diane Hall

Justin Andrew Hall

Trevor Ronald Earl Hansen

Sami Muzammil Imran Haq

Taimur Syed Hasan

Dominik Hasek

Rahil Hashmi

Aaron Edwin Hedwall

Alison Zina Hekimyan

Benjamin Raul Nollido Hernandez

Marlena Hernandez

Valentina Hidalgo

Blake Jared Hildebrand

Zoe Kaitlynn Hill

Christina Kim-My Ho

Nathan Alexander Hoang

Ian Jacob Hodge

Grace Adeline Hofer

Olivia Margaret Hoffmann

David Alexander Horta

Rachel Rebecca Howard

Breawna Joy Howse

Rebecca Anne Hudson

Ted Sun-Joong Hwang

Somar Iskandafi

Allison Ann Jacobs

Bryce Alexander Jacquet

Gage Alexander James

Justin B. Jang

Lauren Alyssa Jarrard

Haley Jordyn Jauregui

Jennifer Briann Jenneman

Min Jun Jeon

Nathan Jerzykowski

Ethan Dimitrus Johns

Beverly Johnson

Noah Gordon Johnson

Brady William Jones

Isabel Jones

Jacob Sun Jun

Jeemin Jung

Logan Fredrick Kane

Christopher Sungjae Kang

Kyra Michelle Abigail Karatsu

Farid Kardouh

Kyle Alexander Mitsugi Kato

Julieta Mary Kazaryan-Mader

Karen Lin Ke

Jordan Kennedy

Connor Bradley Kerr

Emily Keshishi

Shirin Mariam Khedher

Aaron Kim

Allison Kim

Andrei Denisovich Kim

Andrew Jin Kim

April Kim

Douglas Jae Rok Kim

Elise Kim

Eunice Hyun Hee Kim

Ivy Hea Bin Kim

Joseph Soo Kim

Josephine S Kim

Katie Jion Kim

Megan Ga Yun Kim

Nicole Hyunjee Kim

Ryan J Kim

Sage Moriichi Kita

Joanna Ha-Yeon Koh

Noah William Koons

Carson James Lagana

Sami Maher Lahham

Alexandra Nicole Lamb

Anthony Michael Lambrinidis

Nicolette Sophia Larez

Krystar Mayleang Lay

Ashton Lee

Christina Jaeyeon Lee

Esther SooJin Lee

Shinyoung Isabella Lee

Sophie Lynn Legler

Liz Allison Lindain

Oviya Logesh Mythili

Benny Lopez

John Michael Yap Lopez

David Sebastian Lopez-Aleman

Carlos Alberto Loza Alcaraz

Natalie Hayes Lubarsky

Quynn Camilla Lubs

Qianjia Chika Ma

Masimilliano Macias

Hasan Mahammadli

Margaret Nicole Alvarado Malinao

Austyn Hope Malynn

Maridian Rose Malynn

Andrea Victoria Marin Manalo

Katelyn Alexandria Mann

Katelyn Justine Mansoor

Lara Kaitlin Marcus

Cristian Andrew Marentes

Madison Ashley Marks

Elise An-Mei Marshall

Ashley Nicole Martin

Dominick Xavier Martinez

Dustin Martinez

Noah Montes Martinez

Michelle Martinez Vargas

Christopher Ryan Martinsen

Nicholas Christopher Martinsen

Maica Noelle Matias

Laine Elizabeth Matkin

Emily Diane Maxey

Brandon Jackson Mayer

Autumn Raine McCarter

Gavin Scott McCormick

Kyle Landon McCrea

Ethan Michael McCune

Amanda Marie McGeorge

Taylor Morgan McLaughlin

Alexandro Medina Amador

Julie Christine Mennuti

Matthew Merritt

Michael Milan Metcalf

Jason Edward Mickel

Matthew Joshua Miehe

Gavin Scott Miles

Alexander Hayden Miller

Ethan Derek Miller

Kenna Shae Miller

Joanna Marie Mincy

Warisha Sarah Mirza

Anna Isabel Molina

Arianna Celeste Monson

Daniel Montalban

Ariana Montana

Sian Lynne Moon

Kyle Jaydon Moore

Max Anthony Morales

Ismael Andres Tristian Moreno III

Charles Christian Morici

William Michael Mulry

Rachel Nicole Murillo

Rudy Jesus Murillo

Jake Ryan Murray

Danielle Ericka Nalangan

Vladislav Nam

Samuel Sem Namkoong

Mihir Narayanan

Tiana Negri

Amelia Grace Nesheim

Cooper Mason Ney

Reagan Paige Nibarger

Clara Gianna Nicolazzo

Brian Whea Sung No

Sally Nouri Arciniega

Kirsten Kayla Nubla

Emily Elizabeth Nuttall

Sue Binn O

William Eunsuk Oh

Reed James Olmstead Jr

Marcus Isaiah Orillo

Ricardo OrnelasFrias

Bryan S. Orozco Gonzalez

Stanley Ossyra

Daniel Thomas Ostlund

Benjamin Oren Oz

Paris Bailey Paal

Ashley Navarro Pagsibigan

Isaac Seunglee Paik

Daniel John Painter

Kade Pait

Kati Lee Pak

Jether Bustos Palomo

Rushikesh Yogesh Pande

Allison Hyerin Park

Elena Athena Park

Eugene Brian Park

Minsuh David Park

Mackenzie Taylor Perez

Nicholas Andrew Perez

Sabrina Marie Perez

Arianna Yanel Perez-Alvarez

Benjamin Arthur Peterson

Katelyn Rei Peterson

Nicholas Joseph Peterson

Alicia Michele Pezzullo

Jeffery Alexander D Phillips

Tasha Phornpituck

Neiko Keiyan Pittman

Katelyn Nicole Pluma

Shayne Cleveland Pobanz

John Patrick Polk

Hailey Julianna Ponce

Michael Matthew Ponto

Alayla Carolyn Porter

Emma Williams Porter

Francesca D Portiz

Renee Marie David Portugal

Johnnie Ray Owen Poucher

Sasha Michelle Preston

Federica Preti

Elijah Marshall Priwer

Elizabeth Grace Provencio

Victor Manuel Puente

Angela Qian

Gabriel Quinonez

Priscilla Natalie Quintanar

Cynthia Esha Rahman

Zoe Ann Ramaekers

Lisbeth Jacqueline Ramirez Rodriguez

Ryan Shane Raoufi

Arianna Leah Rashtian

Tyler Lee Reese

Tomas Theodore Alan Reid

Thomas Quinn Reller

Jackson Jacob Reyes

Kimberly Marbeli Rincon Sarabia

Jackie Jiang Roche

Luke Wilson Rodas

Diana Rodriguez

Joceline Rodriguez

Dylan Andrew Rogers

Zachary Belisario Rogers

Anna Na Eun Roh

Arianna Jordan Romagnano

Hunter Daniel Romine

Zachary Micheal Ruff

Madison Ashley Ruiz

Laela Grace Russell

Aseem Singh Sachdeva

Jacob Matthew Sada

Samantha Kate Sakata

Sommer Angelita Salazar

Mia Gabrielle Salin

Bridget Lynn Sanchez

Jacob Daniel Sanchez

Terrindeep Singh Sandhu

Isabella Nickolle Ferraz Santos

Mason James Savery

Ella Therese Sawaya

Travis Jack Schoelen

Kevin Scott Schultz

Kristen Erika Schulz

Max Griffin Segal

Robert Todd Seidel Jr

Mitchell J. Sell

Clyde Yoonsuk Seo

Julia Rose Serraino

Samantha Yonne Serrano

Jenneh Sierra Sesay

Anya Samir Shah

Kylie Shin

Alexis Raquel Shrewsbury

Dominique Francessca Singer

Thierry Ottavio Sirias

Pamela Amber Smay

Emma Victoria Smithson

Joshua Stephen Snow

Hamin H. Song

Atharva Sontakke

Ashley Lynn Sontos

Ashlee Alyssa Soria

Luke Thomas Soule

Madison Rowena Spell

Maxwell Ethan Sperber

Alexa Taylor Spitzer

Luke Mathew St Amand

Jacob Andrew Starsmere

Tracy Anne Sterkel

Solomon Charles Strader

Matthew Alexander Striplin

Hannah Rose Sullivan

Olivia Summerell

Natalie Sung

Anne Clarisse Taguba

Alea Mavis Allaga Talosig

Ninna Paula Jugueta Tamisen

Kori Tamondon

Brian Scott Tao

Alyssa Rae Tapia

Chad Tarr

Emily Rose Thompson

Hailey Ann Thompson

Lauryn Grace Thompson

Benjamin James Thurston

Matthew Asher Todd

Sarah Marie Togneri

Jonathan William Tong

Jordyn Elizabeth Tons

Richard Edward Tons

Alissa Marlene Torres

Izac Manuel Torres

Vincent Huy Tran

Alyssa Tam-Anh Truong

Brendan Matthew Tull

Caitlin Lopez Udarbe

Karl Rendell A. Uvas

Emely Lizette Valdes

Zachary Stanley Van Bennekum

Jacklyn Nicole van der Colff

Pauline Vartany

Ryan Michael Verbeck

Jennifer Villalobos

Jessica Villalobos

Joshua Royce Enriquez Vitor

Mackenzie Stevens Voll

Maya Therese Waegner

Symphony Parii Nebechi WalterEze

Isabel Kaye Wamsteker

Mary ShiaoJing Waugh

Shea Jordan Weiner

Abigail Welch

Alexander Cole Welch

Andrew Jacob Welch

Jocelyn Grace Wells

Olivia Jill West

Logan Taylor White

Joseph Wayne Wilson

Jenny WongFoster

Benyapa Phoebe Wongphatarakul

Jamie Woodhouse

Christopher Irwin Woodland

Phoebe Jolie Woods

Robin Dae Woon

Ian Stuart Wright

Hendrix Halen Wylde

Brandon Robert Wyre

Ashley Jingshan Xiang

Alex Xu

Myra Yamazaki

Gina Yang

Isabell Ann Yaralian

Joshua Cory Yosfan

Adam Patrick Zdawczyk

Isabel Zheng

McKenna Nicole Ziegler

Alicia Marie Zimmerman

Warren Thomas Zugbaum